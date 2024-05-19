Исследователи из Кемеровского государственного университета (КемГУ) разработали новый метод производства чистого белка с низким молекулярным весом из мясокостного сырья. Применяя ферментативно-кислотный гидролиз, команда использовала протеолитические ферменты и кислотный раствор для обработки сырья, а затем фильтровала его через специальную мембрану для извлечения белка.

Этот метод значительно сокращает время производства и расход воды, а полученный продукт, благодаря своей легкой усвояемости и быстрому всасыванию, идеален для спортивного и диетического питания, а также может использоваться в медицинских препаратах для восстановления тканей. Исследование поддержано президентским грантом и защищено двумя патентами, сообщает ТАСС.

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