Исследователи из Кемеровского государственного университета (КемГУ) разработали новый метод производства чистого белка с низким молекулярным весом из мясокостного сырья. Применяя ферментативно-кислотный гидролиз, команда использовала протеолитические ферменты и кислотный раствор для обработки сырья, а затем фильтровала его через специальную мембрану для извлечения белка.
Этот метод значительно сокращает время производства и расход воды, а полученный продукт, благодаря своей легкой усвояемости и быстрому всасыванию, идеален для спортивного и диетического питания, а также может использоваться в медицинских препаратах для восстановления тканей. Исследование поддержано президентским грантом и защищено двумя патентами, сообщает ТАСС.
Фото: commons.wikimedia.org/Santeri Viinamäki (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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