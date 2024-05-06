В Рафахе после обстрелов ВВС Израиля погибло 26 человек, среди которых 11 детей и 8 женщин

Катарские СМИ сообщили о 26 погибших после обстрела Рафаха израильскими ВВС. По версии самой израильской стороны, атаковали исключительно объекты военной инфраструктуры.

Среди тех, кто скончался, 11 детей и 8 женщин. В ходе самих обстрелов было разрушено 11 жилых построек. На видео очевидца, которое распространяли СМИ, показали, как вдали города произошел огромный взрыв в виде высоко поднявшегося серого дыма.

В репортаже на новостном канале Al Jazeera показали, как после взрыва, полностью разнесшего дом, на месте образовалась воронка.

Сам город Рафах находится на юге сектора Газа на границе с Египтом.

Фото: flickr.com/Eden Briand (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)