В Рафахе после обстрелов ВВС Израиля погибло 26 человек, среди которых 11 детей и 8 женщин

Катарские СМИ сообщили о 26 погибших после обстрела Рафаха израильскими ВВС. По версии самой израильской стороны, атаковали исключительно объекты военной инфраструктуры.
Среди тех, кто скончался, 11 детей и 8 женщин. В ходе самих обстрелов было разрушено 11 жилых построек. На видео очевидца, которое распространяли СМИ, показали, как вдали города произошел огромный взрыв в виде высоко поднявшегося серого дыма.
В репортаже на новостном канале Al Jazeera показали, как после взрыва, полностью разнесшего дом, на месте образовалась воронка.
Сам город Рафах находится на юге сектора Газа на границе с Египтом.
Фото: flickr.com/Eden Briand (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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