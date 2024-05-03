В Николаевской области Украины повреждён объект промышленной инфраструктуры, сообщил в пятницу глава областной военной администрации региона Виталий Ким в своем Телеграм-канале.
Креминь призывает к "наступательной украинизации"
Конкретные предложения при этом политик не стал озвучивать.
Украина добьется участия Китая в летнем саммите, заявили в Киеве
Глава офиса президента Владимира Зеленского, Андрей Ермак, заявил, что правительство Украины предпримет все возможные шаги для обеспечения участия представителей Китая в протекающей в Швейцарии конференции по Украине.
Инженеры создали робота на батарейках для обслуживания труб изнутри
Инженеры разработали компактного робота, который способен самостоятельно перемещаться по трубопроводам и проводить ремонтные работы, не требуя подключения к источнику энергии.
Россияне, уехавшие заграницу, массово возвращаются обратно
Причиной стали сложности с ассимиляцией.