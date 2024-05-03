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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:26

Ким сообщил о повреждении инфраструктуры в Николаевской области

В Николаевской области Украины повреждён объект промышленной инфраструктуры, сообщил в пятницу глава областной военной администрации региона Виталий Ким в своем Телеграм-канале.

Мир

Креминь призывает к

Креминь призывает к "наступательной украинизации"

Конкретные предложения при этом политик не стал озвучивать.

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Украина добьется участия Китая в летнем саммите, заявили в Киеве

Украина добьется участия Китая в летнем саммите, заявили в Киеве

Глава офиса президента Владимира Зеленского, Андрей Ермак, заявил, что правительство Украины предпримет все возможные шаги для обеспечения участия представителей Китая в протекающей в Швейцарии конференции по Украине.

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Общество

Инженеры создали робота на батарейках для обслуживания труб изнутри

Инженеры создали робота на батарейках для обслуживания труб изнутри

Инженеры разработали компактного робота, который способен самостоятельно перемещаться по трубопроводам и проводить ремонтные работы, не требуя подключения к источнику энергии.

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Россияне, уехавшие заграницу, массово возвращаются обратно

Россияне, уехавшие заграницу, массово возвращаются обратно

Причиной стали сложности с ассимиляцией.

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