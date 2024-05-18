В конце прошедшей недели нашу планету поразила мощная магнитная буря. Сегодня солнечная активность остаётся на умеренно высоком уровне. Синоптик Михаил Леус объяснил, что магнитные бури — это результаты нарушения земного магнитного поля, вызванные солнечными выбросами, сообщает Вечерняя Москва.
"На Солнце происходят вспышки, в результате которых образуются облака солнечного вещества. Они стремительно приближаются к Земле и взаимодействуют с её магнитным полем, вызывая его дестабилизацию. Интенсивность магнитных бурь зависит от объёма и скорости приближения солнечного вещества к Земле. Сильные вспышки могут привести к тому, что Земля окажется в центре потока, и тогда, если поток движется быстро, мы наблюдаем полярные сияния, которые были видны в прошедшие выходные."
Магнитные бури классифицируются по пятибалльной шкале. Бури уровней G1 и G2 считаются слабыми. Максимально возможный уровень — G5. Магнитные бури, начавшиеся 10 мая, достигли такой экстремальной мощности в субботу, 11 мая.
Помимо ярких полярных сияний, сильные бури могут вызывать серьезные проблемы с электросетями, нарушения в работе спутников и радиосвязи. Например, самая мощная зафиксированная магнитная буря произошла в 1859 году и привела к выходу из строя телеграфных систем в Европе и Северной Америке. В этот раз техника справилась с ударом.
Воздействие магнитных бурь на здоровье остаётся важной темой. В условиях отсутствия однозначных ответов, людям, чувствительным к погодным изменениям, рекомендуется снизить физические нагрузки и избегать переедания, а если возможно — поработать из дома.
Относительно погоды существует гипотеза о том, что в годы высокой солнечной активности она становится менее предсказуемой. Но эта теория пока не подтверждена. Эксперты подчеркивают, что солнечная активность остаётся высокой, но повторение экстремальных событий в обозримом будущем маловероятно.
Фото: commons.wikimedia.org/Cblm (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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