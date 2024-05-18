Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 90,9873
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 98,7776
Синоптик Леус: магнитные бури — это результаты нарушения земного магнитного поля
  1. Главная
  2. Общество
  3. Наука
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:26

Синоптик Леус: магнитные бури — это результаты нарушения земного магнитного поля

В конце прошедшей недели нашу планету поразила мощная магнитная буря. Сегодня солнечная активность остаётся на умеренно высоком уровне. Синоптик Михаил Леус объяснил, что магнитные бури — это результаты нарушения земного магнитного поля, вызванные солнечными выбросами, сообщает Вечерняя Москва.

"На Солнце происходят вспышки, в результате которых образуются облака солнечного вещества. Они стремительно приближаются к Земле и взаимодействуют с её магнитным полем, вызывая его дестабилизацию. Интенсивность магнитных бурь зависит от объёма и скорости приближения солнечного вещества к Земле. Сильные вспышки могут привести к тому, что Земля окажется в центре потока, и тогда, если поток движется быстро, мы наблюдаем полярные сияния, которые были видны в прошедшие выходные."

Магнитные бури классифицируются по пятибалльной шкале. Бури уровней G1 и G2 считаются слабыми. Максимально возможный уровень — G5. Магнитные бури, начавшиеся 10 мая, достигли такой экстремальной мощности в субботу, 11 мая.

Помимо ярких полярных сияний, сильные бури могут вызывать серьезные проблемы с электросетями, нарушения в работе спутников и радиосвязи. Например, самая мощная зафиксированная магнитная буря произошла в 1859 году и привела к выходу из строя телеграфных систем в Европе и Северной Америке. В этот раз техника справилась с ударом.

Воздействие магнитных бурь на здоровье остаётся важной темой. В условиях отсутствия однозначных ответов, людям, чувствительным к погодным изменениям, рекомендуется снизить физические нагрузки и избегать переедания, а если возможно — поработать из дома.

Относительно погоды существует гипотеза о том, что в годы высокой солнечной активности она становится менее предсказуемой. Но эта теория пока не подтверждена. Эксперты подчеркивают, что солнечная активность остаётся высокой, но повторение экстремальных событий в обозримом будущем маловероятно.

Фото: commons.wikimedia.org/Cblm (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

Мир

Xiaomi представила новый среднебюджетный смартфон Redmi Note 13R за 17,6 тысяч рублей

Xiaomi представила новый среднебюджетный смартфон Redmi Note 13R за 17,6 тысяч рублей

Смартфон Redmi Note 13R оснащен 6,79-дюймовым IPS-дисплеем, процессором Snapdragon 4 Gen 2, от 6 до 12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем от 128 до 512 ГБ.

Читать полностью
Несколько городов во Франции и Германии затопило после мощных ливней

Несколько городов во Франции и Германии затопило после мощных ливней

В департаменте Мозель объявлен красный уровень опасности из-за наводнений, которые произошли сразу в нескольких городах.

Читать полностью

Общество

Авиакомпания

Авиакомпания "Победа" предлагает билеты из Москвы в Дубай от 1,9 тысяч рублей

Авиакомпания "Победа" предлагает недорогие билеты на перелеты из Москвы в Дубай 19 и 20 мая, с ценами начиная от 1,9 тыс. рублей. Однако, стоимость обратного билета из Дубая в Москву значительно выше — до 32 тыс. рублей плюс доплата за багаж.

Читать полностью
Счета Глюк’oZы оказались под угрозой блокировки

Счета Глюк’oZы оказались под угрозой блокировки

Певица Глюк'oZa, известная своими хитами "Танцуй, Россия" и "Невеста", имеет задолженность перед российской налоговой службой в размере более одного миллиона рублей.

Читать полностью

Новости