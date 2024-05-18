17 мая Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты с использованием новой навигационной системы автономного управления, говорится в официальных сообщениях о вчерашних пусках.
Запуск был осуществлён в акватории Корейского Восточного моря. Судя по фотографиям, это новая модификация ракеты. Её испытания подтвердили точность и надёжность новой системы. Это событие является частью регулярной деятельности Главного управления ракетостроения и подведомственных оборонных научно-исследовательских институтов, направленной на развитие технологий для создания более совершенного вооружения.
Что касается "навигационной системы автономного управления", то можно только предполагать, что это такое. Вероятно, речь идёт о снижении зависимости от общедоступных сервисов спутниковой навигации при сохранении или даже повышении точности.
Фото: Миссия CRS-18/Официальные фотографии SpaceX(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CRS-18_Mission_(48380370626).jpg )
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