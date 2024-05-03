Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что Украина должна перейти от "оборонительной" к "наступательной украинизации" страны. Напомним, что еще с 2014 года в стране начат курс на вытеснение русского языка.
- Нужен переход от кроткой к наступательной украинизации страны, которая будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка, - говорится на официальной странице в соцсети.
Более конкретных заявлений от Креминя не поступало. На данный момент на местах введены запреты на русскоязычные произведения, включая фильмы, книги, песни. Запрещено также изучение русского в школах и ВУЗах, а от школьников требуют разговаривать исключительно на украинском.
Украина добьется участия Китая в летнем саммите, заявили в Киеве
Глава офиса президента Владимира Зеленского, Андрей Ермак, заявил, что правительство Украины предпримет все возможные шаги для обеспечения участия представителей Китая в протекающей в Швейцарии конференции по Украине.
Израиль осудил решение Турции о прекращении экономических связей
Исраэль Кац, израильский министр иностранных дел, обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в нарушении международных договоренностей после решения Анкары о временном прекращении торговли с Израилем.
Инженеры создали робота на батарейках для обслуживания труб изнутри
Инженеры разработали компактного робота, который способен самостоятельно перемещаться по трубопроводам и проводить ремонтные работы, не требуя подключения к источнику энергии.
Россияне, уехавшие заграницу, массово возвращаются обратно
Причиной стали сложности с ассимиляцией.