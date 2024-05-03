Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что Украина должна перейти от "оборонительной" к "наступательной украинизации" страны. Напомним, что еще с 2014 года в стране начат курс на вытеснение русского языка.

- Нужен переход от кроткой к наступательной украинизации страны, которая будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка, - говорится на официальной странице в соцсети.

Более конкретных заявлений от Креминя не поступало. На данный момент на местах введены запреты на русскоязычные произведения, включая фильмы, книги, песни. Запрещено также изучение русского в школах и ВУЗах, а от школьников требуют разговаривать исключительно на украинском.