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Креминь призывает к
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:58

Креминь призывает к "наступательной украинизации"

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что Украина должна перейти от "оборонительной" к "наступательной украинизации" страны. Напомним, что еще с 2014 года в стране начат курс на вытеснение русского языка.

- Нужен переход от кроткой к наступательной украинизации страны, которая будет предусматривать дополнительные возможности и контроль для обеспечения функционирования украинского языка, - говорится на официальной странице в соцсети.

Более конкретных заявлений от Креминя не поступало. На данный момент на местах введены запреты на русскоязычные произведения, включая фильмы, книги, песни. Запрещено также изучение русского в школах и ВУЗах, а от школьников требуют разговаривать исключительно на украинском.

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