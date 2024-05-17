В ходе пресс-конференции, организованной в рамках визита президента России в Китай, Владимир Путин объяснил необходимость создания санитарной зоны безопасности. Он отметил, что решение было принято из-за обстрелов Вооружёнными силами Украины (ВСУ) жилых кварталов Белгорода.

"Стреляют прямо по центру города, по жилым кварталам. И я говорил публично, что если это будет продолжаться, мы вынуждены будем создать зону безопасности — санитарную зону", — сказал Путин на пресс-конференции.

Ранее Владимир Путин сообщил, что российские войска наступают в Харьковской области с целью создания санитарной зоны на этой территории. Однако он подчеркнул, что на данный момент у России нет планов по взятию под контроль города Харькова.



Еще прошлым летом глава государства предупреждал, что, Москва рассматривает возможность создания защитной зоны на таком расстоянии, чтобы обстрелы российской территории со стороны ВСУ были невозможны.

Фото: kremlin.ru/Пресс-служба Президента РФ( Creative Commons Attribution 4.0)