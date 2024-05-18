Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова заявила, что её не задевают слухи о том, что она рубит "правду-матку" только будучи под шофе.

Балерина дала понять, что ведёт трезвый образ жизни и не увлекается спиртными напитками, как любят говорить её недоброжелатели.

"Легче сказать, что вот она выпила лишний бокал… Я не пью алкоголь вообще. А людям интересно сказать, что правду можно говорить только под бокалом", — сказала она.

Балерина подчеркнула, что ей не нужно выпивать, для того чтобы быть откровенной. Она считает, что хейтерам стоит заняться своей жизнью и перестать следить за тем, что происходит с ней.

"Да я на пуантах по три часа. Я выхожу на сцену и для меня это большая ответственность. У меня с 5 лет появилась цель стать балериной и это очень серьезно. У меня зависимость есть от пуант, от балетного зала, от сцены и от зрителей", — заявила Анастасия Волочкова

По мнению Анастасии Волочковой, люди придумывают небылицы только потому, что она им интересна.

Фото: YouTube канал Mint Lilu/Скриншот видео YouTube канала Mint Lilu(public domain)