Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова заявила, что её не задевают слухи о том, что она рубит "правду-матку" только будучи под шофе.
Балерина дала понять, что ведёт трезвый образ жизни и не увлекается спиртными напитками, как любят говорить её недоброжелатели.
"Легче сказать, что вот она выпила лишний бокал… Я не пью алкоголь вообще. А людям интересно сказать, что правду можно говорить только под бокалом", — сказала она.
Балерина подчеркнула, что ей не нужно выпивать, для того чтобы быть откровенной. Она считает, что хейтерам стоит заняться своей жизнью и перестать следить за тем, что происходит с ней.
"Да я на пуантах по три часа. Я выхожу на сцену и для меня это большая ответственность. У меня с 5 лет появилась цель стать балериной и это очень серьезно. У меня зависимость есть от пуант, от балетного зала, от сцены и от зрителей", — заявила Анастасия Волочкова
По мнению Анастасии Волочковой, люди придумывают небылицы только потому, что она им интересна.
Фото: YouTube канал Mint Lilu/Скриншот видео YouTube канала Mint Lilu(public domain)
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