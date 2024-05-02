В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины произошли взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в четверг.
Сообщение, опубликованное в Telegram-канале телеканала, утверждает, что слышны звуки взрывов в городе.
На данный момент нет официальной информации о событиях, а также не объявлена воздушная тревога в регионе.
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