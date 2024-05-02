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Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 18:48

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге

В городе Кривой Рог в Днепропетровской области Украины произошли взрывы, сообщил телеканал "Общественное" в четверг.

Сообщение, опубликованное в Telegram-канале телеканала, утверждает, что слышны звуки взрывов в городе.

На данный момент нет официальной информации о событиях, а также не объявлена воздушная тревога в регионе.

commons.wikimedia.org/Dmitry A. Mottl (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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