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Французские военные заявили, что готовы защищать не только Украину, но и Эстонию
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  • Опубликована сегодня в 0:52

Французские военные заявили, что готовы защищать не только Украину, но и Эстонию

Французские военные проводят учения в Эстонии, где тестирует новую группу разведки. По сообщению радиостанции RTL, это подразделение может быть полезным на Украине.

В учениях с целью предостеречь Россию от вторжения в страны Балтии задействованы 14 тысяч солдат стран НАТО. В холе маневров проверяется работа нового подразделения, которое может быть полезно на Украине. Эта группа называется FRAN и отвечает за незаметное проникновение за линию противника для разведки и захвата траншей.

Как сообщил старший сержант Квентин, местность в Эстонии очень похожа на украинскую, представляющую собой широкие равнины на востоке. Солдаты могут часами прятаться в кустах в камуфляжной одежде, используя видео с беспилотника.

"У нас есть обратная связь с камеры, которая осуществляется в реальном времени. Мы очень хорошо видим войска на земле на высоте 200 или 300 метров", — объяснил военный.

Это экспериментальное подразделение, состоящее из "ультра-малозаметных солдат", отвечает за обнаружение укреплений противника, нахождение точки входа во вражескую траншею и её захват. Французские военные тренируются в реальных условиях и заявляют, что уже готовы защищать своего эстонского союзника.

Фото: commons.wikimedia.org/Старшина 2 -го класса Джесси Б. Авалт(public domain)

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