Авиакомпания "Победа" предлагает недорогие билеты на перелеты из Москвы в Дубай 19 и 20 мая, с ценами начиная от 1,9 тыс. рублей. Однако, стоимость обратного билета из Дубая в Москву значительно выше — до 32 тыс. рублей плюс доплата за багаж.

Эта ценовая политика является частью маркетинговой стратегии, включающей снижение стоимости билетов до 20 мая, которую авиакомпания анонсировала 16 мая. Предыдущая аналогичная распродажа была 9 мая, также с высокими ценами на обратные рейсы, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Mike1979 Russia (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)