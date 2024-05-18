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Авиакомпания
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:39

Авиакомпания "Победа" предлагает билеты из Москвы в Дубай от 1,9 тысяч рублей

Авиакомпания "Победа" предлагает недорогие билеты на перелеты из Москвы в Дубай 19 и 20 мая, с ценами начиная от 1,9 тыс. рублей. Однако, стоимость обратного билета из Дубая в Москву значительно выше — до 32 тыс. рублей плюс доплата за багаж.

Эта ценовая политика является частью маркетинговой стратегии, включающей снижение стоимости билетов до 20 мая, которую авиакомпания анонсировала 16 мая. Предыдущая аналогичная распродажа была 9 мая, также с высокими ценами на обратные рейсы, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Mike1979 Russia (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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