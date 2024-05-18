С 1 июня вступят в силу изменения в отраслевом Законе "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Они предусматривают контроль за работой экскурсоводов, гидов-переводчиков и проводников-инструкторов.
Контролировать их работу будет исполнительная власть в регионах. Главным методом проверки станет контрольная закупка. Инспектор из комитета или министерства по туризму придёт на экскурсию под видом отдыхающего. Если у гида не окажется документа о прохождении аттестации, ему могут сделать предостережение или привлечь к административной ответственности.
За это нарушение физлицо могут оштрафовать на сумму до 500 рублей, а организацию — до 20 тысяч рублей. Кроме того, экскурсовода-самозванца могут наказать за незаконную предпринимательскую деятельность.
Полноценно механизм заработает с 1 июля, когда у экскурсоводов закончится отсрочка по обязательной аттестации. Сможет ли 500-рублёвый штраф остановить нелегалов — вопрос спорный. Выгода от проведения экскурсий зачастую значительно перекрывает расходы. К тому же у комитетов по туризму нет ресурсов для тотальных проверок, и поймать всех нелегалов не получится.
Фото: commons.wikimedia.org/Alexxx1979(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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