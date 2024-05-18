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Xiaomi представила новый среднебюджетный смартфон Redmi Note 13R за 17,6 тысяч рублей
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 18:47

Xiaomi представила новый среднебюджетный смартфон Redmi Note 13R за 17,6 тысяч рублей

Смартфон Redmi Note 13R оснащен 6,79-дюймовым IPS-дисплеем, процессором Snapdragon 4 Gen 2, от 6 до 12 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем от 128 до 512 ГБ.

Смартфон имеет 50-мегапиксельную основную камеру, макромодуль на 2 Мп и 8-мегапиксельную селфи-камеру. Аккумулятор емкостью 5030 мАч поддерживает зарядку мощностью 33 Вт.

Среди дополнительных функций — защита IP53, NFC, ИК-порт и сканер отпечатка пальцев. Устройство работает на системе HyperOS на базе Android 14 и пока доступно только в Китае, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Petar Milošević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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