Информация о предстоящем концерте американского рэпера Канье Уэста в московских "Лужниках" является фейком, сообщил РИА Новости глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

Ранее Mash и другие Телеграм-каналы распространили сведения о том, что легендарный музыкант планирует устроить шоу в Москве в свой день рождения — 8 июня.

"А с чего вы взяли, что это правда, что вообще будет концерт? Журналисты просто решили хайпануть, услышав звон, не зная, где он, просто дали хайп-новости и всколыхнули несчастных, с нестабильной психикой людей… Это всё, конечно же, абсолютно нереальная история", — сказал Ратников.

По словам гендиректора TCI, полтора месяца назад агентство вело переговоры о концерте с Уэстом, однако безрезультатно. Ратников указал на то, что руководство "Лужников" также не подтверждает слухи о приезде Уэста.

Ранее певец Андрей Губин объявил о завершении музыкальной карьеры.

Фото: Flickr/Джейсон Персс (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).