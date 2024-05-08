Информация о предстоящем концерте американского рэпера Канье Уэста в московских "Лужниках" является фейком, сообщил РИА Новости глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
Ранее Mash и другие Телеграм-каналы распространили сведения о том, что легендарный музыкант планирует устроить шоу в Москве в свой день рождения — 8 июня.
"А с чего вы взяли, что это правда, что вообще будет концерт? Журналисты просто решили хайпануть, услышав звон, не зная, где он, просто дали хайп-новости и всколыхнули несчастных, с нестабильной психикой людей… Это всё, конечно же, абсолютно нереальная история", — сказал Ратников.
По словам гендиректора TCI, полтора месяца назад агентство вело переговоры о концерте с Уэстом, однако безрезультатно. Ратников указал на то, что руководство "Лужников" также не подтверждает слухи о приезде Уэста.
Ранее певец Андрей Губин объявил о завершении музыкальной карьеры.
Фото: Flickr/Джейсон Персс (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).
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