Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 90,9873
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 98,7776
Бондаренко: Украина не была готова к наступлению российских войск в Харьковской области
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:10

Бондаренко: Украина не была готова к наступлению российских войск в Харьковской области

В офисе президента Украины Владимира Зеленского царила паника из-за неожиданного наступления российской армии в Харьковской области, заявил украинский политолог Константин Бондаренко.

По словам эксперта, Командование ВСУ не верило в возможность российского наступления на Харьковском направлении и убеждало в своей правоте команду президента. Поэтому, когда оно началось, да еще и так успешно, у многих случился нервный срыв. Украинское руководство просто не было готово к наступлению российских войск в Харьковской области

"Андрей Юсов, советник главы ГУР, не сказал о том, что были истерики у многих людей в офисе президента и соответственно была абсолютная неуступчивость со стороны главкома ВСУ Сырского, который говорил, что никакого наступления на севере не будет, это нам пытаются задурить голову", — рассказал эксперт.

Фото: commons.wikimedia.org/Wadco2(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

Мир

Российскую туристку на Гоа атаковала стая бездомных собак

Российскую туристку на Гоа атаковала стая бездомных собак

На пляже Гоа произошла атака стаи бездомных собак на российскую туристку. В связи с инцидентом, она обратилась с петицией к министру туризма штата.

Читать полностью
В Турции введен штраф за ночные купания на пляжах, где краснокнижные черепахи откладывают яйца

В Турции введен штраф за ночные купания на пляжах, где краснокнижные черепахи откладывают яйца

В Турции напомнили о штрафных санкциях за купание в ночное время на ряде охраняемых пляжей. Ограничения касаются 20 территорий, где происходит размножение черепах-логгерхедов, включенных в Красную книгу, которые откладывают на пляжах яйца.

Читать полностью

Общество

Нарколог Шуров: люди, не ощущающие похмелья, более склонны к алкоголизму

Нарколог Шуров: люди, не ощущающие похмелья, более склонны к алкоголизму

Нарколог Василий Шуров указал, что люди, которые не испытывают похмелья, более склонны к алкоголизму из-за высокой активности ферментных систем, перерабатывающих ацетальдегид.

Читать полностью
В России создали метод облучения семян лазером для увеличения всхожести на 22%

В России создали метод облучения семян лазером для увеличения всхожести на 22%

Исследователи УрО РАН разработали метод лазерного облучения семян, который увеличивает их всхожесть на 22%. Технология предусматривает использование лазеров в трех спектрах: ближний ультрафиолет, видимый красный и инфракрасный.

Читать полностью

Новости