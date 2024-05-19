В офисе президента Украины Владимира Зеленского царила паника из-за неожиданного наступления российской армии в Харьковской области, заявил украинский политолог Константин Бондаренко.
По словам эксперта, Командование ВСУ не верило в возможность российского наступления на Харьковском направлении и убеждало в своей правоте команду президента. Поэтому, когда оно началось, да еще и так успешно, у многих случился нервный срыв. Украинское руководство просто не было готово к наступлению российских войск в Харьковской области
"Андрей Юсов, советник главы ГУР, не сказал о том, что были истерики у многих людей в офисе президента и соответственно была абсолютная неуступчивость со стороны главкома ВСУ Сырского, который говорил, что никакого наступления на севере не будет, это нам пытаются задурить голову", — рассказал эксперт.
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