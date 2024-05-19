В России создали специальный патрон для борьбы с дронами, в котором вместо дроби используется кевларовая сеть.
Нестандартные решения приходят в процессе обретения современного боевого опыта. В данном случае после выстрела сетью из тонких углеродных нитей, ее волокна с помощью шести свинцовых сегментов подобно бритве, срезают лопасти пропеллеров у коптеров.
Максимальный диаметр раскрытой сети патрона "Перехват" достигает одного метра. Сетка полностью раскрывается на расстоянии от 15 до 20 метров от выходного отверстия ствола. Производитель утверждает, что эффективная дальность стрельбы патроном составляет до 100 метров.
Следует отметить, что патроны "Перехват" всё ещё находятся в стадии доработки, поэтому пока рано использовать их для борьбы с быстрыми FPV-дронами-камикадзе, оснащёнными тротиловой начинкой. Однако они могут быть эффективны против обычных разведывательных коптеров типа китайских Мавиков.
Фото: YouTube канал Kuznetsov Konstantin/Скриншот видео YouTube канала Kuznetsov Konstantin(public domain)
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