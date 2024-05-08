Канье Уэст выступит 8 июня в России, сообщили Mash организаторы концерта рэпера в "Лужниках" в Москве.
FT: Литва готова отправить свою армию на Украину в рамках тренировочной миссии
Вильнюс решил помочь Киеву отправкой литовских солдат.
МВФ: геополитика разделила мировую экономику на три мощных блока
Мировая экономика раскололась на три части.
Mash: счета Инстасамки могут полностью заблокировать из-за неуплаты налогов
ФНС снова уличил Дарью Зотееву в неуплате налогов.
"Бессмертный полк" могут перенести на июль или сентябрь
Рассматривается две даты проведения всероссийской акции: 1 июля (День ветерана боевых действий) либо 3 сентября (День окончания Второй мировой войны). С инициативой к заместителю председателя Совбеза РФ Дмитрию Медведеву обратилась депутат Госдумы Нина Лантратова.