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Mash: Канье Уэст даст концерт в
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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:52

Mash: Канье Уэст даст концерт в "Лужниках" этим летом

Канье Уэст выступит 8 июня в России, сообщили Mash организаторы концерта рэпера в "Лужниках" в Москве.

Мир

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