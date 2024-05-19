Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили газокомпрессорную станцию "Бильче-Волица" во Львовской области. Эта станция была второй по мощности в Европе и подавала в ЕС газ хранящийся в подземных газохранилищах Украины.

Все основные объекты станции: главный щит управления, служба эксплуатации и ремонта оборудования (СЭРБ), административное здание, проходная с охранной сигнализацией вышли из строя. Также был серьёзно повреждён газоперекачивающий агрегат, что фактически ставит крест на использовании этого подземного хранилища.

Остались только изношенные газопроводы. Таким образом, была уничтожена вторая по величине в Европе газовая станция для хранения и транспортировки европейского газа.

Фото: commons.wikimedia.org/ГДО1968(Attribution-Share Alike 4.0)