Источник в структурах безопасности Ирана сообщает о серьёзном и опасном событии в области безопасности и существует вероятность крупного покушения или даже убийства.

Тем временем иранское агентство Mehr удалило из публикации информацию о том, что президент Эбрахим Раиси в порядке и находится в автомобильном кортеже по пути в Тебриз.

Иранское информационное агентство IRIB сообщает, что инцидент с вертолётом президента Раиси вызывает серьёзные опасения, так как существует высокая вероятность травм. Также иранский источник сообщил Reuters, что жизни президента Раиси и министра иностранных дел Абделлихана находятся в опасности после крушения. Спецслужбы Ирана всерьез рассматривают версию покушения на Президента

Подробной информации о местонахождении и состоянии вертолёта президента нет. Последняя точка, где работал GPS вертолёта, было возле медного рудника Сангун. С момента инцидента прошло более двух с половиной часов, и никаких признаков жизни президента и министра иностранных дел Ирана нет.

На место крушения вертолёта Раиси направлены 8 карет скорой помощи, сообщает агентство Tasnim. Глава иранского общества Красного Полумесяца сообщил, что поиск вертолёта осуществляют не менее 40 спасательных бригад.

Делегация правительства Ирана во главе с вице-президентом отправилась на место жёсткой посадки вертолёта Раиси, о чём сообщил пресс-секретарь иранского кабмина. В районе Карадаг были сформированы народные группы и команды для поиска президентского вертолета, но погодные условия очень осложняют работу.

Лидер Ирана аятолла Хаменеи провёл экстренное заседание Совбеза страны после сообщений об аварии вертолёта Раиси. Власти страны сформировали новое чрезвычайное правительство. Подробности проведенного аятоллой Хаменеи совещания не разглашаются, официальных заявлений по поводу смерти президента Ирана Раиси пока не сделано.

В то же время иранское агентство ISNA сообщает, что Ибрахим Раиси погиб. Официальные лица США полагают, что президент Ирана был убит. Джо Байден был проинформирован о происходящем.

В случае смерти президента Ирана человеком, который, как ожидается, заменит его на посту, хотя бы временно, станет вице-президент Мохаммад Махбар.