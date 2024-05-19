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Нарколог Шуров: люди, не ощущающие похмелья, более склонны к алкоголизму
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:17

Нарколог Шуров: люди, не ощущающие похмелья, более склонны к алкоголизму

Нарколог Василий Шуров указал, что люди, которые не испытывают похмелья, более склонны к алкоголизму из-за высокой активности ферментных систем, перерабатывающих ацетальдегид. Такая особенность позволяет им пить больше и чаще без неприятных последствий, что способствует развитию зависимости.

Шуров также отметил, что употребление алкоголя раз в два дня может быть признаком алкогольной зависимости. Он предостерег особенно тех, кто имеет семейную историю алкоголизма, от употребления алкоголя вообще, подчеркивая, что для зависимых людей любое употребление алкоголя может привести к запою, сообщает МедикФорум.

Фото: commons.wikimedia.org/Новиков Евгений Александрович (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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