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Российскую туристку на Гоа атаковала стая бездомных собак
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:25

Российскую туристку на Гоа атаковала стая бездомных собак

На пляже Гоа произошла атака стаи бездомных собак на российскую туристку. В связи с инцидентом, она обратилась с петицией к министру туризма штата.

Российская туристка в видеообращении в социальных сетях попросила министра туризма Гоа, Индия, предпринять меры против бездомных собак на пляжах. Её запрос был услышан, и министр признал, что присутствие собак на пляжах представляет серьезную проблему как для туристов, так и для местных жителей, согласно последним отчетам издания The Goan.

Кристина, прибывшая в деревню Бенаулим в южной части Гоа, первоначально восхищалась красотой местности, однако её положительные впечатления были омрачены бродячими собаками. Во время поездки на велосипеде по пляжу она столкнулась с нападением собачьей стаи. Десяток агрессивных животных окружили испуганную девушку, и только благодаря вмешательству местного рыбака ей удалось избежать укусов. Рыбак быстро пришел на помощь иностранке, выражая сожаление, что не смог помочь другой 24-летней женщине, которая также стала жертвой собак на этой неделе во время утренней пробежки. Её увезли в клинику с семью ранениями на ногах.

Рыбак отметил, что после окончания туристического сезона многие животные остаются без еды и страдают от голода. Кристина предложила создать приюты для собак как одно из возможных решений проблемы. Министр туризма заверил, что правительство штата рассмотрит возможные способы борьбы с этой проблемой, в то время как текущее решение вопроса возложено на компании, занимающиеся уборкой пляжей в Гоа, сообщает Tourdom.Ru.

Фото: commons.wikimedia.org/Columbo222 (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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