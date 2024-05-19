На пляже Гоа произошла атака стаи бездомных собак на российскую туристку. В связи с инцидентом, она обратилась с петицией к министру туризма штата.



Российская туристка в видеообращении в социальных сетях попросила министра туризма Гоа, Индия, предпринять меры против бездомных собак на пляжах. Её запрос был услышан, и министр признал, что присутствие собак на пляжах представляет серьезную проблему как для туристов, так и для местных жителей, согласно последним отчетам издания The Goan.



Кристина, прибывшая в деревню Бенаулим в южной части Гоа, первоначально восхищалась красотой местности, однако её положительные впечатления были омрачены бродячими собаками. Во время поездки на велосипеде по пляжу она столкнулась с нападением собачьей стаи. Десяток агрессивных животных окружили испуганную девушку, и только благодаря вмешательству местного рыбака ей удалось избежать укусов. Рыбак быстро пришел на помощь иностранке, выражая сожаление, что не смог помочь другой 24-летней женщине, которая также стала жертвой собак на этой неделе во время утренней пробежки. Её увезли в клинику с семью ранениями на ногах.



Рыбак отметил, что после окончания туристического сезона многие животные остаются без еды и страдают от голода. Кристина предложила создать приюты для собак как одно из возможных решений проблемы. Министр туризма заверил, что правительство штата рассмотрит возможные способы борьбы с этой проблемой, в то время как текущее решение вопроса возложено на компании, занимающиеся уборкой пляжей в Гоа, сообщает Tourdom.Ru.



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