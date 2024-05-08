50-летний Андрей Губин, известный в 90-е годы своими хитами, объявил о завершении музыкальной карьеры из-за болезни. В начале 2000-х у певца диагностировали прозопалгию — заболевание, вызывающее сильные боли в лице, что не позволяет ему выступать на сцене.
Губин уже много лет избегает публичности и общается редко, но недавно поделился, что у него есть девушка. Певец также рассказал, что не планирует больше петь, однако на "Новой волне" планируется его творческий вечер, на котором он будет присутствовать в качестве зрителя, сообщает Комсомольская Правда.
Фото: commons.wikimedia.org/BRONSKIARCHIVE (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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