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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 15:52

Путин: военные расходы России растут

Назначение Андрея Белоусова министром обороны России обусловлено увеличением расходов на военную составляющую, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов 15 мая.

На встрече российский лидер представил нового министра обороны.

"Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут", — сказал Путин.

Он уточнил, что в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят 8,7% или "чуть-чуть больше". Президент отметил, что Белоусов знает, как вписать военную экономику в общий экономический сектор страны.

"Это чрезвычайно важные вещи", — подчеркнул Путин.

Глава РФ поручил распорядиться выделяемыми для Минобороны средствами рачительно и эффективно.

Напомним, что Владимир Путин предложил кандидатуру Андрея Белоусова на пост главы Минобороны 12 мая.

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Фото: Пресс-служба Правительства РФ (Creative Commons Attribution 4.0).

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