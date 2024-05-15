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Поведение Энтони Блинкена смутило экс-подполковника армии США
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:33

Поведение Энтони Блинкена смутило экс-подполковника армии США

Экс-подполковник армии США раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена за его поведение в Киеве.

Подполковник в отставке Дэниел Дэвис пришел в недоумение из-за поведения госсекретаря США Энтони Блинкена во время его визита в Киев. По словам Дэвиса, остановка госсекретаря США для того, чтобы сыграть на концерте, во время наступления России на Украину "не может не удивлять".

Кроме того, Блинкен во время своего визита вместе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой посетил киевскую пиццерию и выступил с украинской группой в баре.

Фото: www.flickr.com/U.S. Embassy Nigeria (the image is in the public domain)

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