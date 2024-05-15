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Вучевич: сохранение стабильности региона стратегический приоритет Сербии
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  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 15:56

Вучевич: сохранение стабильности региона стратегический приоритет Сербии

Премьер Сербии Милош Вучевич подчеркнул в ходе встречи с послом России Александром Боцан-Харченко, что поддержание устойчивости региона является ключевой стратегической задачей Сербии.

Он выразил обеспокоенность относительно готовящегося проекта резолюции о "геноциде в Сребренице" на Генеральной ассамблее ООН (ГА ООН).

Инициатива о признании геноцида в Сребренице в июле 1995 года предстоит рассмотрению на заседании 23 мая в ГА ООН. Примечательно, что в среду Вучевич обсудил с российским послом вопросы двусторонних отношений, совместные инициативы и экономическое сотрудничество.

Представители Сербии выразили благодарность РФ за поддержку территориальной целостности и независимости страны, а также за соблюдение международного права. Вучевич подчеркнул важность сохранения стабильности в регионе и отметил, что проект резолюции ГА ООН о Сребренице является деликатным вопросом, который не способствует развитию сотрудничества и улучшению отношений между странами региона.

По словам представителей кабмина, существует угроза для позиции сербов в связи с решением властей в Приштине о запрете использования динара на территории Косово и Метохии. Это решение сильно осложняет жизнь жителей на южных сербских землях и препятствует диалогу между Белградом и Приштиной.

В свою очередь глава дипломатического представительства РФ подчеркнул, что Сербия может рассчитывать на твердую поддержку со стороны России в вопросах сохранения территориальной целостности и независимости как на региональном, так и международном уровне.

Кроме того, Боцан-Харченко передал Вучевичу поздравления от премьер-министра РФ Михаила Мишустина и пожелания успешной работы новому кабинету министров Сербии, сформированному парламентом 2 мая.

Фото: commons.wikimedia.org/Miloš Vučević (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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