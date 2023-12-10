Газета The Washington Post сообщила, что отмену выступления Зеленского перед конгрессом США можно считать официальным доказательством отступления. Авторы статьи отдельно подчеркивают, что отмена состоялась в последнюю минуту перед виртуальной связью, тогда как палата представителей и сената США ожидала встречи.

- Вызывает вопрос, пошел ли он на попятную по совету украинских коллег или официальных лиц США, - пишет издание.

На данный момент Украина уже выразила беспокойство из-за задержки помощи от Запада. Вашингтон в последнее время не торопится выделять какие-либо средства для поддержки страны.