Газета The Washington Post сообщила, что отмену выступления Зеленского перед конгрессом США можно считать официальным доказательством отступления. Авторы статьи отдельно подчеркивают, что отмена состоялась в последнюю минуту перед виртуальной связью, тогда как палата представителей и сената США ожидала встречи.
- Вызывает вопрос, пошел ли он на попятную по совету украинских коллег или официальных лиц США, - пишет издание.
На данный момент Украина уже выразила беспокойство из-за задержки помощи от Запада. Вашингтон в последнее время не торопится выделять какие-либо средства для поддержки страны.
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