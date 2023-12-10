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WP: Отказ Зеленского от выступления перед конгрессом США выглядит как отступление
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  • Опубликована сегодня в 8:34

WP: Отказ Зеленского от выступления перед конгрессом США выглядит как отступление

Газета The Washington Post сообщила, что отмену выступления Зеленского перед конгрессом США можно считать официальным доказательством отступления. Авторы статьи отдельно подчеркивают, что отмена состоялась в последнюю минуту перед виртуальной связью, тогда как палата представителей и сената США ожидала встречи.

- Вызывает вопрос, пошел ли он на попятную по совету украинских коллег или официальных лиц США, - пишет издание.

На данный момент Украина уже выразила беспокойство из-за задержки помощи от Запада. Вашингтон в последнее время не торопится выделять какие-либо средства для поддержки страны.

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