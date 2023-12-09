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СМИ: жители Украины беспокоятся об отсутствии помощи от Запада
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  • Опубликована сегодня в 17:26

СМИ: жители Украины беспокоятся об отсутствии помощи от Запада

Издание France 24 опубликовало материал, в котором акцентирует внимание на беспокойство жителей Украины. Оно связано с тем, что многие западные страны начинают задумываться о возможной помощи ВСУ. Больше всего люди волнуются о том, что если от помощи откажутся США, то остальные государства последуют их примеру.

- Люди опасаются эффекта домино, при котором, в случае прекращения поддержки США, другие союзники Киева последуют их примеру, - пишут авторы публикации.

Также в статье указали, что население Украины пребывает «в состоянии отрицания и шока», и подчеркивают, что продолжать бои против ВС РФ украинцы просто не смогут без дополнительной поддержки Запада.

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