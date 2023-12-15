Глава ведомства Дмитрий Патрушев сообщил о срочной работе над стабилизацией стоимости яиц. Официальная информация появилась в телеграм-канале ведомства. Патрушев озвучил три направления, в которых начали действовать специалисты, чтобы достигнуть намеченной цели.

В первую очередь это увеличение отечественного производства яиц. Следующим шагом станет работа с долгосрочными контрактами - так получится установить определенные цены на длительный срок и создать стабильное положение. Третье - обнуление импортных пошлин при импорте продукции из дружественных стран. Так получится сократить резкие скачки стоимости.

На данный момент яйца стали рекордсменом по удорожанию. Напомним, что до этого издание уже писало о прогнозе экспертов по поводу роста цен.