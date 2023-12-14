Кандидат экономических наук Анастасия Прикладова проанализировала нынешний рынок и смогла спрогнозировать будущую стоимость импортных яиц, которые будут поставляться в Россию из Турции. Как считает эксперт, средняя цена за десяток составит 90 рублей.

На данный момент одним из ключевых поставщиков яиц для РФ является Белоруссия. На рынке ее потеснит Турция - Прикладова уверена, что проблем с логистикой быть не должно.

Себестоимость яиц первой категории, где вес одной штуки начинается от 55 граммов, составляет около 84 рублей, включая поставку. Однако не стоит исключит и розничную наценку, которую сделают магазины.