Россельхознадзор сообщил на своем официальном сайте, что поставки яиц в Россию из Турции уже согласованы. Привозить продукцию будут из 17 предприятий, которые прошли проверку на качество. Начало поставок началось с 8 декабря 2023 года.

- Ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках государственного мониторинга, - говорится в официальном сообщении.

Также подчеркивается, что первичный импорт яиц был организован еще в ноябре. В качестве поставщиков было выбрано четыре компании.

Ранее сообщалось, что ФАС России уже установил регламент на повышение цен на яйца. В ноябре на эту продукцию был зафиксирован самый высокий рост стоимости.