Россельхознадзор сообщил на своем официальном сайте, что поставки яиц в Россию из Турции уже согласованы. Привозить продукцию будут из 17 предприятий, которые прошли проверку на качество. Начало поставок началось с 8 декабря 2023 года.
- Ввоз будет осуществляться с проведением отбора проб на содержание вредных и запрещенных веществ в рамках государственного мониторинга, - говорится в официальном сообщении.
Также подчеркивается, что первичный импорт яиц был организован еще в ноябре. В качестве поставщиков было выбрано четыре компании.
Ранее сообщалось, что ФАС России уже установил регламент на повышение цен на яйца. В ноябре на эту продукцию был зафиксирован самый высокий рост стоимости.
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