Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 09.12.2023 : 91,6402
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 09.12.2023 : 98,8409
Росстат: самое большое повышение цен в ноябре было на яйца
  1. Главная
  2. Общество
  • Опубликована сегодня в 4:29

Росстат: самое большое повышение цен в ноябре было на яйца

В магазинах России вновь меняют ценники - только за последние месяцы осени скачок цен на продукты питания составил 1,7%. Наибольшим дефицитом стали яйца - они стали дороже на 15,1%. Такие данные опубликовали специалисты Росстата.

С начала года яйца подорожали в целом на 36,5 процентов. Дороже стали и мясные продукты. Так, например, куриные окорочка выросли в стоимости на 2,5%, печень (свиная и говяжья) - на 2,3%, мясной фарш на 1,7%. Не отстает от тенденции повышения цен и рыбная продукция - филе сельди соленой стало дороже на 1,7%, мороженая рыба - на 1,5%.

Есть и хорошие новости. Слегка снизилась стоимость овсяной и перловой крупы, а также упали цены на вермишель и пшено.

Мир

Blitz: в парламенте Болгарии вновь возникли беспорядки

Blitz: в парламенте Болгарии вновь возникли беспорядки

СМИ сообщили о новой стычке болгарских депутатов из-за передачи Киеву вооружения

Читать полностью
Дональд Трамп-младший заявил о бессмысленности финансирования Украины

Дональд Трамп-младший заявил о бессмысленности финансирования Украины

Дональд Трамп-младший заявил о необходимости прекращения финансовой помощи Украине, считая это бессмысленным.

Читать полностью

Общество

Арктическая ипотека становится все популярнее среди россиян

Арктическая ипотека становится все популярнее среди россиян

Такие займы считаются льготными, а ставка составляет от 2% с учетом страхования.

Читать полностью
Названы регионы России с самыми высокими пенсиями: Камчатка, Магадан

Названы регионы России с самыми высокими пенсиями: Камчатка, Магадан

В России пенсии различаются в зависимости от региона, возраста, трудового стажа и профессии.

Читать полностью

Новости