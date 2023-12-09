В магазинах России вновь меняют ценники - только за последние месяцы осени скачок цен на продукты питания составил 1,7%. Наибольшим дефицитом стали яйца - они стали дороже на 15,1%. Такие данные опубликовали специалисты Росстата.
С начала года яйца подорожали в целом на 36,5 процентов. Дороже стали и мясные продукты. Так, например, куриные окорочка выросли в стоимости на 2,5%, печень (свиная и говяжья) - на 2,3%, мясной фарш на 1,7%. Не отстает от тенденции повышения цен и рыбная продукция - филе сельди соленой стало дороже на 1,7%, мороженая рыба - на 1,5%.
Есть и хорошие новости. Слегка снизилась стоимость овсяной и перловой крупы, а также упали цены на вермишель и пшено.
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