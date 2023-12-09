Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России обозначил особый подход к установлению цен на яйца. Был обсужден вопрос о возможном ужесточении регулирования потребительского рынка. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Торговая сеть «Верный» поддержала предложение службы: наценки при закупке на тендерах уже ограничены, - говорится в сообщении. - Гипермаркет «Глобус» ограничил наценки на уровне до 5%, "Азбука вкуса" - до 10% на «Окское» категории С2.

Такие меры были приняты из-за слишком быстрого роста цен на яйца - о подробностях издание рассказывало, исходя из данных Росстата. В ноябре был рекордный уровень повышения.