Нацгвардия Украины провела учения с применением советских пулеметов Максим и ротных ручных пулеметов 1946 года РП-46.
Мобильные группы противовоздушной обороны (ПВО) из состава нацгвардии использовали устаревшие пулеметы на станке установленном в кузове пикапа в качестве зенитных установок.
Часть из них оснащена двумя пулеметами Максима выпускавшихся в 1910/1930 годах, а на других станки несут по одному пулемету РП-46 или ДШКМ. Эти импровизированные зенитки применяются ВСУ для работы по низколетящим беспилотникам.
Пулеметы Максим со скоростью стрельбы 250-300 выстрелов в минуту производили еще во времена Российской империи. Максимальная дальность стрельбы составляет 3,8 километра, вес аппарата — 28,2 килограмм, без учета станка и боеприпасов.
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Фото: commons.wikimedia.org /Андрей Бутко(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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