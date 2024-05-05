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Мобильные группы ПВО ВСУ провели тренировку с пулеметами Максима и РП-46
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  • Опубликована сегодня в 6:40

Мобильные группы ПВО ВСУ провели тренировку с пулеметами Максима и РП-46

Нацгвардия Украины провела учения с применением советских пулеметов Максим и ротных ручных пулеметов 1946 года РП-46.

Мобильные группы противовоздушной обороны (ПВО) из состава нацгвардии использовали устаревшие пулеметы на станке установленном в кузове пикапа в качестве зенитных установок.

Часть из них оснащена двумя пулеметами Максима выпускавшихся в 1910/1930 годах, а на других станки несут по одному пулемету РП-46 или ДШКМ. Эти импровизированные зенитки применяются ВСУ для работы по низколетящим беспилотникам.

Пулеметы Максим со скоростью стрельбы 250-300 выстрелов в минуту производили еще во времена Российской империи. Максимальная дальность стрельбы составляет 3,8 километра, вес аппарата — 28,2 килограмм, без учета станка и боеприпасов.

Ранее Ньюсинфо писало, что Пентагон озабочен присутствием российских сил на авиабазе в Нигере вместе с военными США.

Фото: commons.wikimedia.org /Андрей Бутко(Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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