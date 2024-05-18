Эксперт из журнала "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал о том, как выбрать надежный бюджетный Hyundai Solaris на вторичном рынке с пробегом до 300 тысяч км, сохранив при этом бюджет в 1 млн рублей.

Основное внимание было уделено моделям с атмосферным двигателем и классической автоматической трансмиссией. По мнению эксперта, предпочтение следует отдать четырехступенчатому автомату A4CF1 из-за его надежности и возможности прослужить до 250 тысяч км без капитального ремонта.

Также сказано, что двигатель 1.4 литра, несмотря на меньшую мощность, предпочтительнее для такого типа автомобиля, благодаря меньшей нагрузке на трансмиссию и высокой надежности.

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