В Пентагоне сообщили, что российские силы и американские военные находятся на одной базе в Нигере до вывода войск США из этой африканской страны.

Американцы озабочены соблюдением мер безопасности сил, объектов и обеспечением секретности оборудования США.

"Российские силы прибыли на авиабазу 101 несколько недель назад. Россияне размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США", — сообщил представитель американского оборонного ведомства.

12 апреля военные специалисты ВС РФ прибыли в Нигер в целях обучения местных военнослужащих борьбе с терроризмом. А США тем временем в рамках вывода войск уже отправили из африканской страны 60 военных в ФРГ для продолжения службы. Оставшиеся ждут передислокации.

Фото: US Navy/ВМС США(public domain)