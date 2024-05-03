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Пентагон заявил, что российские силы находятся на авиабазе в Нигере вместе с военными США
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  • Опубликована сегодня в 10:39

Пентагон заявил, что российские силы находятся на авиабазе в Нигере вместе с военными США

В Пентагоне сообщили, что российские силы и американские военные находятся на одной базе в Нигере до вывода войск США из этой африканской страны.

Американцы озабочены соблюдением мер безопасности сил, объектов и обеспечением секретности оборудования США.

"Российские силы прибыли на авиабазу 101 несколько недель назад. Россияне размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США", — сообщил представитель американского оборонного ведомства.

12 апреля военные специалисты ВС РФ прибыли в Нигер в целях обучения местных военнослужащих борьбе с терроризмом. А США тем временем в рамках вывода войск уже отправили из африканской страны 60 военных в ФРГ для продолжения службы. Оставшиеся ждут передислокации.

Фото: US Navy/ВМС США(public domain)

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