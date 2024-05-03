В Пентагоне сообщили, что российские силы и американские военные находятся на одной базе в Нигере до вывода войск США из этой африканской страны.
Американцы озабочены соблюдением мер безопасности сил, объектов и обеспечением секретности оборудования США.
"Российские силы прибыли на авиабазу 101 несколько недель назад. Россияне размещены в отдельном комплексе и не имеют доступа к военным, помещениям и оборудованию США", — сообщил представитель американского оборонного ведомства.
12 апреля военные специалисты ВС РФ прибыли в Нигер в целях обучения местных военнослужащих борьбе с терроризмом. А США тем временем в рамках вывода войск уже отправили из африканской страны 60 военных в ФРГ для продолжения службы. Оставшиеся ждут передислокации.
Фото: US Navy/ВМС США(public domain)
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