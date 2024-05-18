В 2025 году Toyota запустит в серийное производство электрический пикап Hilux EV. По информации reuters.com, сборка автомобилей будет осуществляться в Таиланде, а первые модели появятся к концу того же года. Ожидается, что Hilux EV будет оборудован электродвигателем мощностью 176 лошадиных сил.

Не уточняется, будет ли новый пикап доступен на рынках за пределами Таиланда.

Также стало известно, что американская компания Hennessey Performance модернизировала пикап Ford F-150 Raptor, превратив его в VelociRaptoR 1000 Super Truck. Благодаря чип-тюнингу, установке нового нагнетателя, системы впуска и модифицированного глушителя, мощность 5,2-литрового бензинового двигателя увеличилась на 40%, достигнув 1043 лошадиных сил. Автомобиль теперь способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,1 секунды, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Ethan Llamas (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)