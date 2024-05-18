Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 90,9873
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 18.05.2024 : 98,7776
Toyota начнет производство электрического пикапа Hilux EV в 2025 году
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 19:49

Toyota начнет производство электрического пикапа Hilux EV в 2025 году

В 2025 году Toyota запустит в серийное производство электрический пикап Hilux EV. По информации reuters.com, сборка автомобилей будет осуществляться в Таиланде, а первые модели появятся к концу того же года. Ожидается, что Hilux EV будет оборудован электродвигателем мощностью 176 лошадиных сил.

Не уточняется, будет ли новый пикап доступен на рынках за пределами Таиланда.

Также стало известно, что американская компания Hennessey Performance модернизировала пикап Ford F-150 Raptor, превратив его в VelociRaptoR 1000 Super Truck. Благодаря чип-тюнингу, установке нового нагнетателя, системы впуска и модифицированного глушителя, мощность 5,2-литрового бензинового двигателя увеличилась на 40%, достигнув 1043 лошадиных сил. Автомобиль теперь способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 3,1 секунды, сообщает Газета.Ру.

Фото: commons.wikimedia.org/Ethan Llamas (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

Мир

Sohu: Путин выдвинул ультиматум в ответ на угрозы Великобритании

Sohu: Путин выдвинул ультиматум в ответ на угрозы Великобритании

Президент России Владимир Путин нестандартно отреагировал на заявления Лондона о праве наносить удары по территории России с использованием британского оружия. Об этом пишут в китайском издании Sohu.

Читать полностью
Итальянский дизайнер Моселлин представил концепт одноместного закрытого квадроцикла Ziggy

Итальянский дизайнер Моселлин представил концепт одноместного закрытого квадроцикла Ziggy

Итальянский дизайнер Андреа Моселлин в сотрудничестве с Dexet Technologies разработал концепт одноместного закрытого квадроцикла Ziggy, направленного на решение проблем пробок и парковки в больших городах.

Читать полностью

Общество

В Бристоле рассказали, что у людей третье веко исчезло в ходе эволюции за ненадобностью

В Бристоле рассказали, что у людей третье веко исчезло в ходе эволюции за ненадобностью

Британские ученые из Бристольского университета объяснили, почему у людей и большинства приматов отсутствует третье веко, в то время как это анатомическое устройство сохраняется у многих других видов животных.

Читать полностью
Эксперт

Эксперт "За Рулем" Зиновьев назвал Hyundai Solaris удачным вариантом на вторичном рынке

Эксперт из журнала "За рулем" Сергей Зиновьев рассказал о том, как выбрать надежный бюджетный Hyundai Solaris на вторичном рынке с пробегом до 300 тысяч км, сохранив при этом бюджет в 1 млн рублей.

Читать полностью

Новости