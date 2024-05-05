Без военной помощи Запада ВСУ будут вынуждены бороться с Россией не менее 100 лет, считает майор нацгвардии Украины Максим Таран.
"Это зависит от Запада. В одиночку у нас уйдет на это 100 лет", — заявил он в комментарии газете The Guardian о возможной продолжительности конфликта.
Глава Евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что без поставок оружия Киев выбросит белый флаг через две недели.
В свою очередь российская сторона неоднократно отмечала, что поставки западного оружия только откладывают поражение Киева.
Ранее Ньюсинфо писало, что Дональд Трамп назвал администрацию Байдена гестапо.
Фото: flickr.com/Посольство США в Киеве(Creative Commons Attribution-ShareAlike)
Дональд Трамп назвал администрацию Байдена гестапо
Бывший президент США Дональд Трамп сравнил нынешнюю администрацию Белого дома с гестапо, назвав ее "самой коррумпированной в истории страны".
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В частности, на этом акцентировало внимание издание Die Welt.
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