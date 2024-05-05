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Майор нацгвардии Украины заявил, что Киеву понадобится 100 лет для победы над Россией
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  • Опубликована сегодня в 8:49

Майор нацгвардии Украины заявил, что Киеву понадобится 100 лет для победы над Россией

Без военной помощи Запада ВСУ будут вынуждены бороться с Россией не менее 100 лет, считает майор нацгвардии Украины Максим Таран.

"Это зависит от Запада. В одиночку у нас уйдет на это 100 лет", — заявил он в комментарии газете The Guardian о возможной продолжительности конфликта.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что без поставок оружия Киев выбросит белый флаг через две недели.

В свою очередь российская сторона неоднократно отмечала, что поставки западного оружия только откладывают поражение Киева.

Ранее Ньюсинфо писало, что Дональд Трамп назвал администрацию Байдена гестапо.

Фото: flickr.com/Посольство США в Киеве(Creative Commons Attribution-ShareAlike)

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