Без военной помощи Запада ВСУ будут вынуждены бороться с Россией не менее 100 лет, считает майор нацгвардии Украины Максим Таран.

"Это зависит от Запада. В одиночку у нас уйдет на это 100 лет", — заявил он в комментарии газете The Guardian о возможной продолжительности конфликта.

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что без поставок оружия Киев выбросит белый флаг через две недели.

В свою очередь российская сторона неоднократно отмечала, что поставки западного оружия только откладывают поражение Киева.

Ранее Ньюсинфо писало, что Дональд Трамп назвал администрацию Байдена гестапо.

Фото: flickr.com/Посольство США в Киеве(Creative Commons Attribution-ShareAlike)