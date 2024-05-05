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Дональд Трамп назвал администрацию Байдена гестапо
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  • Опубликована сегодня в 8:28

Дональд Трамп назвал администрацию Байдена гестапо

Бывший президент США Дональд Трамп сравнил нынешнюю администрацию Белого дома с гестапо, назвав ее "самой коррумпированной в истории страны".

"Эти люди управляют гестаповской администрацией", — отметил Трамп, когда говорил о судебных разбирательствах против него.

Трамп также заявил, что Джо Байден злоупотребляет своим положением, чтобы преследовать его.

Экс-президент позволяет себе оскорбительные высказывания в адрес Байдена, основываясь на Первой поправке к Конституции США о свободе слова. Пока его слова не переходят юридически установленные нормы, они не нарушают американских законов. Судебная практика США в отношении публичной критики высокопоставленных лиц очень строго относится к признанию высказываний незаконными.

Ранее Ньюсинфо писало, что по словам депутата Шеремета, объявлением в розыск Зеленскому выписана черная метка.

Фото: commons. wikimedia.org/Майкл Вадон(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International).

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