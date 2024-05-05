Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал объявление главы Украины Владимира Зеленского в розыск фактически "черной меткой преступника".
По словам депутата, это стало четким сигналом Западу, что он больше не воспринимается Россией как политик, представляющий украинскую власть.
"Зеленскому фактически выписана черная метка преступника. Он больше не рассматривается Россией как человек, который может подписать какие-либо мирные договора. Отныне это преступник, устроивший геноцид украинцев и посягнувший на мирную жизнь населения России", — сказал Шеремет
Шеремет отметил, что и западным покровителям Зеленского ясно, что их протеже отработанный материал и рано или поздно придется списать его в утиль.
Ранее Ньюсинфо писало, что Дубинский заявил о панике в офисе Зеленского из-за проблем с ВСУ и недовольства граждан.
Фото: рresident.gov.ua/веб-сайт президента Украины(Creative Commons Attribution 4.0 International)
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