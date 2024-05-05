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Дубинский заявил о панике в офисе Зеленского из-за проблем с ВСУ и недовольства граждан
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  • Опубликована сегодня в 7:03

Дубинский заявил о панике в офисе Зеленского из-за проблем с ВСУ и недовольства граждан

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, арестованный по подозрению в госизмене, заявил, что в офисе президента (ОП) Владимира Зеленского началась паника, вызванная проблемами на передовой и недовольством населения.

По словам Дубинского, у "неравнодушной общественности" возникли вопросы к украинским военным, включая замначальника ГУР МО Вадима Скибицкого.

Последний заявил, что ВСУ не могут выйти на границы 1991 года, а руководство Украины продолжает настаивать на своих прежних позициях и заявляет о невозможности любых уступок для заключения мира.

Ранее Ньюсинфо писало, что мобильные группы ПВО ВСУ провели тренировку с пулеметами Максима и РП-46.

Фото: president.gov.ua/веб-сайта Президента Украины(Creative Commons Attribution 4.0 International)

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