Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский, арестованный по подозрению в госизмене, заявил, что в офисе президента (ОП) Владимира Зеленского началась паника, вызванная проблемами на передовой и недовольством населения.
По словам Дубинского, у "неравнодушной общественности" возникли вопросы к украинским военным, включая замначальника ГУР МО Вадима Скибицкого.
Последний заявил, что ВСУ не могут выйти на границы 1991 года, а руководство Украины продолжает настаивать на своих прежних позициях и заявляет о невозможности любых уступок для заключения мира.
Ранее Ньюсинфо писало, что мобильные группы ПВО ВСУ провели тренировку с пулеметами Максима и РП-46.
Фото: president.gov.ua/веб-сайта Президента Украины(Creative Commons Attribution 4.0 International)
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