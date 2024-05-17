Квинси Промеса отпустили из-под стражи в ОАЭ, как утверждают нидерландские СМИ. Хотя ему запрещено покидать страну, он может свободно дожидаться решения местного суда.
В конце февраля нападающего "Спартака" задержали при вылете из Дубая, где он находился вместе с командой на сборах. Промес попал в аварию в ОАЭ, что и стало причиной его задержания. Власти Нидерландов требовали его экстрадиции, поскольку на родине его приговорили к шести годам тюрьмы за причастность к ввозу более 1,3 тонны кокаина через порт Антверпена и к 1,5 годам за нанесение телесных повреждений, сообщает Telegram-канал SHOT.
Кроме того, у Промеса есть проблемы с законом в России. Он должен 227 тысяч рублей по трём исполнительным производствам на свою компанию "Посуда онлайн". Также у него самого есть долги по налогам на сумму 404 тысячи рублей, и эта сумма продолжает расти.
Фото: soccer.ru/Анна Нэсси (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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