Ученые Вашингтонского университета создали технологию, позволяющую лазерам проникать через туман, что может быть полезно в военных целях. Это стало возможным благодаря квантовой запутанности, которая помогает преодолевать атмосферные препятствия.

Агентство DARPA выделило на проект грант в $1 млн, в рамках которого был разработан прототип квантового фотонно-димерного лазера. Этот лазер использует пару связанных квантовыми эффектами фотонов, создавая мощный и концентрированный луч света, способный проникать через туман, сообщает Washington University in St. Louis.

Фотонный димер, состоящий из двух фотонов разного цвета, ведет себя как фотон с более высокой энергией, что улучшает его взаимодействие с окружающей средой. Запутанность позволяет фотонам защищать друг друга, сохраняя часть информации при прохождении через атмосферу. Это открытие может изменить фотонику, улучшив связи и визуализацию.

Технология имеет потенциал для использования в телекоммуникациях, квантовых вычислениях и военной сфере, позволяя генерировать до 1 миллиона пар двухцветных димеров в секунду.

Ранее сообщалось, что учёные КНР создали самый большой квантовый чип в истории страны.

Фото: United States Navy/Luciano Marano (Public domain)