Ученые Вашингтонского университета создали технологию, позволяющую лазерам проникать через туман, что может быть полезно в военных целях. Это стало возможным благодаря квантовой запутанности, которая помогает преодолевать атмосферные препятствия.
Агентство DARPA выделило на проект грант в $1 млн, в рамках которого был разработан прототип квантового фотонно-димерного лазера. Этот лазер использует пару связанных квантовыми эффектами фотонов, создавая мощный и концентрированный луч света, способный проникать через туман, сообщает Washington University in St. Louis.
Фотонный димер, состоящий из двух фотонов разного цвета, ведет себя как фотон с более высокой энергией, что улучшает его взаимодействие с окружающей средой. Запутанность позволяет фотонам защищать друг друга, сохраняя часть информации при прохождении через атмосферу. Это открытие может изменить фотонику, улучшив связи и визуализацию.
Технология имеет потенциал для использования в телекоммуникациях, квантовых вычислениях и военной сфере, позволяя генерировать до 1 миллиона пар двухцветных димеров в секунду.
Ранее сообщалось, что учёные КНР создали самый большой квантовый чип в истории страны.
Фото: United States Navy/Luciano Marano (Public domain)
КНР поддерживает мирную конференцию по Украине
Лидер КНР заявил, что они поддержал проведение мирной конференции, которую признает Россия и Украина.
Армянская оппозиция к "активной борьбе"
Епископ Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян, лидер протестов с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, анонсировал в ближайшее время начало этапа "активной борьбы".
Глава "Роскосмоса" Борисов сообщил, что Россия и Китай начнут экспансию Луны после 2036 года
Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов объявил, что Россия в сотрудничестве с Китаем начнет экспансию Луны после 2036 года. Он также упомянул, что Россия готова сотрудничать с другими странами, включая США, в строительстве Российской орбитальной станции.
Ученый Язев предложил запустить на орбиту коронограф для точного прогноза магнитных бурь
Ученый Сергей Язев из Института солнечно-земной физики предложил установить коронограф на орбите Земли для более точного прогнозирования магнитных бурь. Он отметил, что это улучшит оценку скорости и направления движения солнечных выбросов.