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Мужчина запустил дрон с флагом РФ над Рейхстагом, полиция Берлина ведёт расследование
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 15:59

Мужчина запустил дрон с флагом РФ над Рейхстагом, полиция Берлина ведёт расследование

Известно, что 9 мая мужчина запустил дрон с прикреплённым к нему флагом РФ и четырьмя георгиевскими ленточками над зданием Рейхстага в Берлине. Об этом инциденте стало известно только сейчас, сообщает газета Tagesspiegel. Дрон пролетел над восточной стороной здания на высоте около 20 метров. Полиция задержала мужчину, управлявшего БПЛА, на месте происшествия и начала расследование по статье о нарушении закона о воздушном движении. Дрон, флаг и ленточки были конфискованы.

Пресс-службы Бундестага и берлинской полиции пока не прокомментировали этот инцидент для ТАСС. Вокруг Рейхстага действует бесполётная зона 5,6 км с ограничениями на полёты в радиусе 1,85 км. Использование дронов там возможно только при наличии спецразрешения.

В 2024 году власти Берлина вновь ввели запрет на использование российской символики, включая флаги, знамёна, георгиевские ленты, военную форму и ее элементы, символы V, Z, а также символику, связанную с конфликтом на Украине, на празднованиях Дня Победы 8-9 мая на советских мемориалах. Запрет также распространялся на военные марши и песни, включая все варианты "Священной войны", флаги с гербами СССР, Беларуси, Чечни, а также символику, связанную с Крымом, ЛДНР, Херсонской и Запорожской областями. Открытое одобрение действий РФ на Украине также запрещено. Эти ограничения не касаются лишь членов дипломатических делегаций и привилегированных лиц. Ветеранам Второй мировой войны разрешено ношение военной формы и георгиевской ленточки.

Фото: commons.wikimedia.org/Jürgen Matern (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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