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Золотов: ЕС работает на противников РФ как в годы ВОВ
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  • Фирсова Екатерина Рафаэлевна
  • Опубликована сегодня в 16:10

Золотов: ЕС работает на противников РФ как в годы ВОВ

Во время визита в Сочи глава Росгвардии Виктор Золотов заявил корреспондентам, что в наши дни вся Европа действует в интересах противников РФ, как это было в период Великой Отечественной войны.

"Во время ВОВ вся Европа продолжала работать на немцев. Сейчас сложилась аналогичная ситуация, но победа будет за нами," — подчеркнул Золотов.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что 16 и 17 мая Украина попыталась провести очередную массированную атаку на Крым, Кубань и другие российские регионы. Захарова отметила, что в связи с этим Москва предупреждает Америку, ЕС и подконтрольный им киевский режим о недопустимости таких действий и заявляет, что Кремль не оставит без ответа посягательства на территорию страны.

Фото: Meeting with Director of the Federal Service of National Guard Troops Viktor Zolotov/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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