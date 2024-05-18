Во время визита в Сочи глава Росгвардии Виктор Золотов заявил корреспондентам, что в наши дни вся Европа действует в интересах противников РФ, как это было в период Великой Отечественной войны.
"Во время ВОВ вся Европа продолжала работать на немцев. Сейчас сложилась аналогичная ситуация, но победа будет за нами," — подчеркнул Золотов.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что 16 и 17 мая Украина попыталась провести очередную массированную атаку на Крым, Кубань и другие российские регионы. Захарова отметила, что в связи с этим Москва предупреждает Америку, ЕС и подконтрольный им киевский режим о недопустимости таких действий и заявляет, что Кремль не оставит без ответа посягательства на территорию страны.
Фото: Meeting with Director of the Federal Service of National Guard Troops Viktor Zolotov/Presidential Executive Office of Russia (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Мужчина запустил дрон с флагом РФ над Рейхстагом, полиция Берлина ведёт расследование
Известно, что 9 мая мужчина запустил дрон с прикреплённым к нему флагом РФ и четырьмя георгиевскими ленточками над зданием Рейхстага в Берлине.
ТАСС: американцы провели испытания на ядерном полигоне в Неваде
Американский эксперимент носит название субкритическое ядерное испытание. И он завершился в середине мая на полигоне в Неваде, подтвердили СМИ в Национальном управлении ядерной безопасности, сообщает ТАСС.
В России может повыситься штраф за курение в неположенных местах
Теперь нерадивым курильщикам придется раскошелиться при нарушении.
В России анонсировали сертификацию туристических услуг по стандарту Muslim Friendly
Российские отели смогут получить сертификат по стандарту Muslim Friendly, который был разработан органом аккредитации "Роскачество - Халяль" совместно с мусульманскими организациями на основе международных норм, сообщают "Известия".