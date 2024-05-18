Депутат Госдумы, глава комитета по молодежной политике Артем Метелев выступил с инициативой пресечь курение в неположенных местах с помощью повышения штрафа.

- Для родителей может быть введен штраф до семи тысяч за курение ребенка младше 16 лет, - сообщил Метелев.

По словам чиновника, он с коллегами уже сформировал пакет антитабачных инициатив. На данный момент документы будут обсуждаться Верховным судом и Правительством России. Самый высокий штраф, который появится в перспективе, будет назначаться за курение на детских площадках.

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