Боец ВС РФ, следуя совету своего отца, спас жизнь себе и своим товарищам в зоне проведения СВО.

Военный, служащий на Авдеевском направлении, приварил к крыше УАЗа ("буханки") специальную защитную конструкцию. Она состояла из двух уровней металлической сетки. Его отец предложил эту идею во время их последней встречи, сообщает Telegram-канал SHOT.

Эта сетка сыграла решающую роль, когда украинский дрон попал в машину. В результате удара осколки разлетелись по салону и выбили стёкла, но все бойцы, находившиеся внутри, остались живы. Военные признались Народному фронту, что без этой защиты УАЗик полностью бы выгорел.

Кроме того, металлическая сетка вызвала рикошет дрона, отбросив его подальше от машины и не позволив проникнуть внутрь. Таким образом, конструкция не только предотвратила прямое разрушение, но и минимизировала повреждения от взрыва.

Фото: Министерство обороны Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International)