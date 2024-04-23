Дональд Трамп в беседах с европейскими политиками называл Украину частью России, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Как утверждают источники, в речи бывшего президента США часто звучали формулировки "их Украина" и "часть России".

По их словам, экс-глава Белого дома неоднократно критиковал страну за коррумпированность и сетовал на то, что Вашингтон оказывает Украине поддержку.

Ранее в Финляндии решили закрыть музей Владимира Ленина в Тампере, который работал с 1946 года.