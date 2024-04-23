Дональд Трамп в беседах с европейскими политиками называл Украину частью России, сообщает издание The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Как утверждают источники, в речи бывшего президента США часто звучали формулировки "их Украина" и "часть России".
По их словам, экс-глава Белого дома неоднократно критиковал страну за коррумпированность и сетовал на то, что Вашингтон оказывает Украине поддержку.
Ранее в Финляндии решили закрыть музей Владимира Ленина в Тампере, который работал с 1946 года.
Kia представила рамный пикап Tasman с австралийским дизайном
Kia представила рамный пикап Tasman с рисунками в австралийком стиле, выполненными художником Ричардом Бойд-Данлопом.
В Финляндии решили закрыть музей Ленина в городе Тампере
Это был первый музей Владимира Ленина открытым за границей СССР. Находится он в комнате, где впервые встретились Ленин и Сталин.
В 2025 году выйдут все 20 томов издания "История России" в 30-ти книгах
В 2013 году Владимир Путин дал задание профессиональному историческому сообществу издать историю России в современном академическом виде, сообщил глава ведомства Валерий Фальков. Всего выйдет 20 томов в 30-ти книгах.
Исследование компании "Ромир": россияне доверяют китайским автомобилям меньше, чем европейским
Исследование компании "Ромир" показало, что доверие россиян к китайским автомобилям все еще значительно ниже, чем к европейским маркам.