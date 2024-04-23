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В Финляндии решили закрыть музей Ленина в городе Тампере
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:36

﻿В Финляндии решили закрыть музей Ленина в городе Тампере

В Финляндии решили закрыть музей Владимира Ленина, который работал с 1946 года. Вместо него будет создан музей российско-финских отношений от революции 1917 года до эпохи НАТО в Финляндии. Новый музей планируют открыть в феврале 2025 года.

Музей находится в городе Тампере и свои двери окончательно закроет 3 ноября этого года. Об этом сообщает ТАСС.

Это был первый музей Владимира Ленина, открытый за пределами СССР. Он расположен в комнате, где впервые встретились Ленин и Сталин.

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