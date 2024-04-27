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Невролог Богданов назвал заботу о сосудах лучшим способом избежать инсульта
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  • Опубликована сегодня в 19:52

Невролог Богданов назвал заботу о сосудах лучшим способом избежать инсульта

Избежать инсульта поможет забота о здоровье сосудов. По словам невролога Рината Богданова, самыми действенными способами профилактики являются борьба с атеросклерозом и повышенным давлением.

В большинстве случаев острые проблемы с кровоснабжением мозга случаются из-за блокировки кровотока.

К серьезным факторам риска возникновения такого состояния относятся курение, возраст старше 45 лет, малоподвижный образ жизни, бессонница и лишний вес.

"Сидеть на диване и потреблять БАДы — это не очень хорошая стратегия", — резюмировал Богданов.

Поэтому ﻿Ринат Богданов рекомендует заняться физкультурой и бросить вредные привычки, ведь никакие витамины не помогут, если не заботиться о здоровье сосудов.

Фото: commons.wikimedia.org/Бабуров(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

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