Избежать инсульта поможет забота о здоровье сосудов. По словам невролога Рината Богданова, самыми действенными способами профилактики являются борьба с атеросклерозом и повышенным давлением.

В большинстве случаев острые проблемы с кровоснабжением мозга случаются из-за блокировки кровотока.

К серьезным факторам риска возникновения такого состояния относятся курение, возраст старше 45 лет, малоподвижный образ жизни, бессонница и лишний вес.

"Сидеть на диване и потреблять БАДы — это не очень хорошая стратегия", — резюмировал Богданов.

Поэтому ﻿Ринат Богданов рекомендует заняться физкультурой и бросить вредные привычки, ведь никакие витамины не помогут, если не заботиться о здоровье сосудов.

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