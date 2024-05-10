Председатель Госдумы России Вячеслав Володин сообщил, что получил документы о внесении кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра РФ.

"Президент Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу представление по кандидатуре Мишустина Михаила Владимировича на должность председателя правительства", - пишет спикер в своём официальном Telegram-канале.

Сегодня в нижней палате парламента рабочий день. Ожидается согласование будущего главы кабмина с фракциями. Само голосование по назначению запланировано на 14-00 по московскому времени сегодня. По регламенту ожидается доклад Михаила Мишустина, его ответы на вопросы депутатов.

Далее, по процедуре само голосование. Новый премьер-министр не позднее недельного срока после наделения полномочиями представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти страны.

Речь идёт практически о полном составе кабинета министров, за исключением руководителей силового блока и министра иностранных дел. Их предложит глава государства Владимир Путин по согласованию с Советом Федерации РФ непосредственно в верхнюю палату парламента.

Фото: government.ru